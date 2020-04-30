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Гусєв розповів про найбільші штрафи в Динамо

30 квітня 13:18 721 Читать на русском
Гусєв розповів про найбільші штрафи в Динамо
Олег Гусєв / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Динамо та збірної України Олег Гусєв розповів, за що отримував фінансові покарання в київському клубі.

"Штрафи були за спізнення. А ще за сутички. По-моєму, за це був штраф тисяча доларів. Приблизно десь так. З ким сутичка? Це було під час тренування.

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Так, напівбійка виникла. Бійкою навіть не назвеш. Він лівий захисник, а я правий півзахисник. І обидва непоступливі. Це Бадр Ель Каддурі", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Гусєв – вихованець сумського футболу. Дебютував у дорослому футболі 27 липня 2002 року проти Ворскли у складі київського Арсенала. За Динамо виступав з 2003 по 2018 роки. П'ять разів здобував з "біло-синіми" золото чемпіонату, завоював 5 Кубків України та 3 Суперкубки країни.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо футбольні фінанси Бадр Ель Каддурі Бадр Ель Каддурі Олег Гусєв Олег Гусєв
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