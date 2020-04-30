Гусєв виділив четвірку найкращих легіонерів Динамо

Легендарний півзахисник збірної України і київського Динамо Олег Гусєв назвав найсильніших іноземців у складі Динамо серед тих, з ким йому доводилось грати.

"Валентин Белькевич, Олександр Хацкевич, Максим Шацьких і Діого Рінкон. Я з ними грав, це мої хороші друзі і хороші футболісти.

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Хто п'ятий? Це має бути якийсь неповторний гравець. Нехай буде чотири", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Гусєв – вихованець сумського футболу. Дебютував у дорослому футболі 27 липня 2002 року проти Ворскли у складі київського Арсенала. За Динамо виступав з 2003 по 2018 роки. П'ять разів здобував з "біло-синіми" золото чемпіонату, завоював 5 Кубків України та 3 Суперкубки країни.

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