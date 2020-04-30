Гусев рассказал о самых больших штрафах в Динамо

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Олег Гусев рассказал, за что получал финансовые наказания в киевском клубе.

"Штрафы были за опоздание. А еще через стычки. По-моему, за это был штраф тысяча долларов. Примерно где-то так. С кем стычка? Это было на тренировке.

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Так, полудрака возникла. Дракой даже не назовешь. Он левый защитник, а я правый полузащитник. И оба неуступчивые. Это Бадр Эль Каддури", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

Напомним, Гусев – воспитанник сумского футбола. Дебютировал во взрослом футболе 27 июля 2002 года против Ворсклы в составе киевского Арсенала. За Динамо выступал с 2003 по 2018 годы. Пять раз завоевывал с "бело-синими" золото чемпионата, выиграл 5 Кубков Украины и 3 Суперкубка страны.

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