Вінгер Шахтаря знову запалив в Азербайджані – відео переможного дубля українця після асистів екс-зірки УПЛ
Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України Олексій Кащук проводить розкішний сезон у складі Сабаха.
Азербайджан, 31 тур
Туран – Сабах – 0:2
Голи: Кащук, 28, 66
Сабах продовжує боротися за медалі. В цьому йому активно допомагає український легіонер Олексій Кащук. Не дивно, що клуб задумався над тим, аби викупити цього чемпіона світу U-20 у Шахтаря.
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Сьогодні Кащук оформив дубль, який приніс його команді перемогу. В обох випадках йому асистував Анатолій Нурієв – колишній капітан Миная. До слова, у нинішньому сезоні Олексій забив уже 14 голів та перебуває на 5-му місці списку найкращих бомбардирів чемпіонату Азербайджану.