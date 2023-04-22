Азербайджан, 31 тур

Туран – Сабах – 0:2

Голи: Кащук, 28, 66

Сабах продовжує боротися за медалі. В цьому йому активно допомагає український легіонер Олексій Кащук. Не дивно, що клуб задумався над тим, аби викупити цього чемпіона світу U-20 у Шахтаря.

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Сьогодні Кащук оформив дубль, який приніс його команді перемогу. В обох випадках йому асистував Анатолій Нурієв – колишній капітан Миная. До слова, у нинішньому сезоні Олексій забив уже 14 голів та перебуває на 5-му місці списку найкращих бомбардирів чемпіонату Азербайджану.