Шахтар може остаточно продати чемпіона світу, який потужно виступає за кордоном
Півзахисник Олексій Кащук має можливість роізрвати усі зв'язки з рідним клубом.
Сабах хоче підписати 22-річного українця на постійній основі, стверджує Azerisport.
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Нинішній сезон Кащук проводить на правах оренди і виглядає просто розкішно – 12+8 у 24 матчах чемпіонату Азербайджану. Сабах розпочав переговори з Шахтарем щодо повноцінного трансферу або бодай продовження оренди. Щоправда, "гірники" не можуть собі дозволити чекати довго, оскільки контракт хавбека завершується влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює Кащука у 700 тисяч євро.
Додамо, що півзахисник є вихованцем Шахтаря, проте за дорослу команду донеччан не встиг провести жодного матчу. Кащук був важливим гравцем збірної України U-20 на переможному чемпіонаті світу 2019 року.
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