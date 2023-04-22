Азербайджан, 31 тур

Туран – Сабах – 0:2

Голы: Кащук, 28, 66

Сабах продолжает сражаться за медали. В этом ему активно помогает украинский легионер Алексей Кащук. Неудивительно, что клуб задумался над тем, чтобы выкупить этого чемпиона мира U-20 у Шахтера.

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Сегодня Кащук оформил дубль, принесший его команде победу. В обоих случаях ему ассистировал Анатолий Нуриев – бывший капитан Миная. К слову, в нынешнем сезоне Алексей забил уже 14 голов и находится на 5 месте списка лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана.