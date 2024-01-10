Як стало відомо Футбол 24, український захисник Едуард Соболь може перейти зі Страсбура не тільки в Гент, Генк чи Вестерло, але й у Хайдук – на правах оренди до кінця сезону.

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У лідера чемпіонату Хорватії катастрофічна ситуація на лівому фланзі оборони. Основний гравець на цій позиції – Даріо Мельняк – отримав важку травму та вибув до кінця сезону. Елвіс Летай переніс операцію на коліні, а Ісмаель Діалло поїхав на КАН у складі збірної Кот-д'Івуару. Наразі команда може розраховувати тільки на 19-річного Шимуна Хрговіча.

Агент Соболя Вадим Шаблій має хороші відносини із Хайдуком. Влітку він вів перемовини щодо трансферу Олексія Кащука. Щобільше, як підтверджує джерело Футбол 24, хорвати досі зацікавлені у підписанні хавбека "гірників". До слова, у Хайдуку нині вже виступає один українець – голкіпер Давид Фесюк.

Нагадаємо, контракт Соболя зі Страсбуром чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні він провів за французьку команду 4 матчі у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Хайдук після 19-ти турів лідирує у чемпіонаті Хорватії, випереджаючи найближчого переслідувача – Рієку – на 6 очок.

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