"Слава Богу, що Кащук не перейшов у ПАОК, тому що це, як на мене, абсолютно безсистемна хаотична клоака. Туди точно не варто було іти. Хайдук був ближчим і пропонував Шахтарю більше грошей. Базель влітку взагалі пропонував за Олексія 2 мільйони. І треба було тоді це вирішувати, але на той момент Кащук був у ван Леувена гравцем основного складу, а потім у Пушіча вже був ніким взагалі.

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Зараз Кащук принципово хотів піти у чемпіонат з топ-5 країн Європи. Щобільше, була абсолютно реальна підстава це зробити. В останній день трансферного вікна Олексій мав перейти до клубу Прімери – у Мальорку. 31 січня клуби домовились між собою про трансфер, але в останній момент іспанці вийшли з перемовин.

За першою версією, пропозиція Мальорки не влаштувала Шахтар – "гірники" хотіли отримати більше "живих" грошей, а не гіпотетичних відсотків і бонусів, як у випадку з Мудриком. За іншою – втрутились люди "навколо процесу", посередники, які зіпсували цю історію. Адже завжди, коли є трансфер такого штибу, комусь хочеться погріти долоньки на цьому вогнику.

Зараз ситуація важка – 5 місяців контракту, трансферне вікно зачинилось. Навряд чи Шахтар зараз віддасть Олексія в оренду навіть будь-якому клубу УПЛ. Нині Кащук тренується з U-17 в Києві", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

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