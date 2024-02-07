"Слава Богу, что Кащук не перешел в ПАОК, потому что это, как по мне, абсолютно бессистемная хаотичная клоака. Туда точно не стоило идти. Хайдук был ближе и предлагал Шахтеру больше денег. Базель летом вообще предлагал за Алексея 2 миллиона. И надо было тогда это решать, но на тот момент Кащук был у ван Леувена игроком основного состава, а потом у Пушича уже был никем вообще.

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Сейчас Кащук принципиально хотел уйти в чемпионат из топ-5 стран Европы. Более того, было абсолютно реальное основание это сделать. В последний день трансферного окна Алексей должен был перейти в клуб Примеры – в Мальорку. 31 января клубы договорились между собой о трансфере, но в последний момент испанцы вышли из переговоров.

По первой версии предложение Мальорки не устроило Шахтер – "горняки" хотели получить больше "живых" денег, а не гипотетических процентов и бонусов, как в случае с Мудриком. По другой – вмешались люди "вокруг процесса", посредники, которые испортили эту историю. Ведь всегда, когда есть трансфер такого рода, кому-то хочется погреть ладошки на этом огоньке.

Сейчас ситуация тяжелая – 5 месяцев контракта, трансферное окно закрылось. Вряд ли Шахтер сейчас отдаст Алексея в аренду даже любому клубу УПЛ. Сейчас Кащук тренируется с U-17 в Киеве", – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

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