Вінгер Манчестер Сіті Матондо стане конкурентом Коноплянки в Шальке вже взимку

Юний нападник Манчестер Сіті Раббі Матондо перебуває за крок від переїзду в Бундеслігу.

Керівництво Шальке знайшло підсилення в атакувальну ланку на Туманному Альбіоні. Німецький клуб домовився з Манчестер Сіті щодо трансферу 18-річного нападника Раббі Матондо, повідомляє Sky Sports.

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Шальке заплатить чинному чемпіону Англії 13 млн євро за гравця. "Містяни" наполягають на внесенні в угоду опції зворотнього викупу за 30 млн. Очікується, що офіційно про трансфер буде оголошено найближчим часом.

Варто відзначити, що Матондо найчастіше грає на позиції лівого вінгера, де в Шальке зможе скласти конкуренцію українському хавбеку Євгену Коноплянці.

В поточному сезоні Раббі провів 21 матч за молодіжну команду Сіті, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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