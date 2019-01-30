Шальке официально объявил о подписании вингера Манчестер Сити Матондо – игрок стал конкурентом Коноплянки

Юный хавбек Манчестер Сити Рабби Матондо официально перешел в Шальке.

Шальке официально объявил о трансфере 18-летнего вингера Рабби Матондо. Контракт с футболистом подписан на 4,5 года, сообщает официальный сайт "горняков".

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Ранее сообщалось, что Шальке заплатит действующему чемпиону Англии 13 млн евро за игрока, однако официальная стоимость перехода не разглашается.

Стоит отметить, что Матондо чаще всего играет на позиции левого вингера, где в Шальке сможет составить конкуренцию украинскому хавбеку Евгению Коноплянке.

В текущем сезоне Рабби провел 21 матч за молодежную команду Сити, в которых отметился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

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