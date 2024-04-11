Страсбур проявляє активний інтерес до Волошина, повідомляє ТаТоТаке. Назар фігурує в шорт-листах французького клубу на літнє підсилення позиції вінгера.

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Волошин у цьому сезоні став основним гравцем Динамо, скориставшись шансом після травми Ярмоленка. У 20-річного вінгера 5 голів і 3 асисти за 18 матчів УПЛ.

У Назара контракт з Динамо розрахований ще на три роки. Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

Страсбур посідає 12 місце в чемпіонаті Франції. Клуб має сильні зв'язки з Челсі через спільного власника – компанію BlueCo. Раніше за Страсбур виступав Соболь.