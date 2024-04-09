"У Супряги в Динамо все нормально. Традиційно в нього травма, точніше дискомфорт. Я думаю, що все йде до того, що Влад покине Динамо. Знаю, що СК Дніпро-1 ним цікавиться. Клубу дуже потрібен форвард. Взимку вони серйозно працювали – намагалися підписати Степанюка, Кулача. Шукали нападника, але не знайшли. Не склалося. А зараз націлилися на Супрягу.

Зарплата Супряги в Динамо – ЗМІ оприлюднили захмарний оклад форварда, який рідко грає і забиває

З погляду самого Супряги, йому однозначно потрібне перезавантаження. Влад прийшов у Динамо в 2018 році і в нього за 6 років зіграно 53 матчі, в яких він забив 3 м'ячі. Останній забитий гол датовано 19 вересня 2020 року. Погодьтеся, такі собі цифри від форварда Динамо, який є найдорожчим придбанням клубу за останні 9 років. За час контракту в Динамо Супряга видав лише один потужний сезон, коли він виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 і забив 15 м'ячів у чемпіонаті.

Найголовніше, щоб у самого Супряги було бажання грати у футбол. Не отримувати зарплатню нічого не роблячи, а грати у футбол. Щоб був голод до матчів, голод до забитих м'ячів, до виконання турнірних завдань, щоб були амбіції.

Читав про зарплату Супряги у розмірі 35 000 доларів на місяць. Мій WhatsApp говорить, що це дуже суттєво не відповідає дійсності. Я думаю, що з економічного погляду СК Дніпро-1 зможе досягти компромісу з Владом. Досвід оренди Лєднєва показує, що з Динамо дніпряни вміють знаходити спільну мову. Найважливіше, що все виглядає так, що в Динамо у Супряги навряд чи є майбутнє", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, у поточному сезоні 24-річний нападник провів за Динамо лише 6 матчів, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з киянами чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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