Криворіжці обрали найкориснішого виконавця року, що минає.

Голкіпер Богдан Сарнавський був визнаний найкращим гравцем Кривбаса у першому колі УПЛ за підсумками голосування вболівальників, повідомляє клубна прес-служба.

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Екс-воротар Шахтаря, СК Дніпра-1, Львова та низки інших команд випередив півзахисника Динамо, який виступає за Кривбас на правах оренди, на 11 відсотків.

Перша п'ятірка гравців Кривбаса виглядає наступним чином:

1. Богдан Сарнавський – 46%;

2. Назар Волошин – 35%;

3. Роман Дебелко – 12%;

4. Ріфет Капіч – 3%;

5. Володимир Якімець – 2%.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сарнавський провів за криворіжців 13 матчів, в яких пропустив 15 голів (у 4 поєдинках відстояв на нуль). Волошин у 13 зустрічах забив 4 голи.

На зимову паузу Кривбас пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок.

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