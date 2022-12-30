"Розпочнеться будівництво у Кривому Розі сучасної триповерхової бази, де команди зможуть мешкати. Також тут буде великий медичний центр, SPA-центр, інші зручності. Буде зроблено все, щоб комфортно жила та тренувалась основна та жіноча команда Кривбасу, а також U-19.

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Ті плани, які призупинив Путін у розвитку футболу, спорту у Кривому Розі, обов’язково будуть втілені у життя. Все повернеться на свої місця. Але після нашої перемоги. Перемоги України", – цитує Гагаріна клубна прес-служба.

Нагадаємо, у другій половині 2021 року було розпочато реконструкцію східної трибуни клубного стадіону Гірник. Однак через повномасштабне вторгнення окупантів її будівництво було заморожено.

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