Вингер Динамо против экс-игрока Шахтера: Кривбасс определил лучшего футболиста первого круга
Криворожцы выбрали самого полезного исполнителя уходящего года.
Голкипер Богдан Сарнавский был признан лучшим игроком Кривбасса в первом круге УПЛ по итогам голосования болельщиков, сообщает клубная пресс-служба.
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Экс-вратарь Шахтера, СК Днепра-1, Львова и ряда других команд опередил выступающего за Кривбасс на правах аренды полузащитника Динамо Назара Волошина на 11 процентов.
Первая пятерка игроков Кривбасса выглядит следующим образом:
1. Богдан Сарнавский – 46%;
2. Назар Волошин – 35%;
3. Роман Дебелко – 12%;
4. Рифет Капич – 3%;
5. Владимир Якимец – 2%.
Напомним, в текущем сезоне Сарнавский провел за криворожцев 13 матчей, в которых пропустил 15 голов (в 4 поединках отстоял на ноль). Волошин в 13 встречах забил 4 гола.
На зимнюю паузу Кривбасс ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 18 очков.
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