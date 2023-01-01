Криворожцы выбрали самого полезного исполнителя уходящего года.

Голкипер Богдан Сарнавский был признан лучшим игроком Кривбасса в первом круге УПЛ по итогам голосования болельщиков, сообщает клубная пресс-служба.

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Экс-вратарь Шахтера, СК Днепра-1, Львова и ряда других команд опередил выступающего за Кривбасс на правах аренды полузащитника Динамо Назара Волошина на 11 процентов.

Первая пятерка игроков Кривбасса выглядит следующим образом:

1. Богдан Сарнавский – 46%;

2. Назар Волошин – 35%;

3. Роман Дебелко – 12%;

4. Рифет Капич – 3%;

5. Владимир Якимец – 2%.

Напомним, в текущем сезоне Сарнавский провел за криворожцев 13 матчей, в которых пропустил 15 голов (в 4 поединках отстоял на ноль). Волошин в 13 встречах забил 4 гола.

На зимнюю паузу Кривбасс ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 18 очков.

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