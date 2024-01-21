"Шовковський з усіма намагається говорити, підказати, пояснити, що правильно робити, а що ні. Мені подобається з ним працювати. З ним легше працювати, бо я розумію його.

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При Луческу, мабуть, не було такої комунікації. Мене забрали з оренди, хтось прийшов новий, хтось пішов, і команда все одно нова. Потрібно було комунікувати. Так, у Шовковського краща комунікація з футболістами", – поділився Волошин в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, після відходу Мірчі Луческу керманичем Динамо став Олександр Шовковський. Кияни з того моменту здобули 4 поспіль перемоги, в тому числі і над лідером першості – Кривбасом.

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