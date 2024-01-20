"Чи показує Шовковський нарізки матчів Ман Сіті, Ліверпуля чи Реала? Нам так не показує. Індивідуально показує, з кого брати приклад. Мені, наприклад, показував, як діє Гріліш. Від ширини там…

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Чи було це чимось новим, що тренер прийшов з конкретним прикладом? Так, звісно. Дуже приємно, що він робить такий акцент та допомагає мені", – поділився Волошин в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, в поточному сезоні Волошин провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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