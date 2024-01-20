Гравець Динамо розповів, як Шовковський ставив йому в приклад зірку Манчестер Сіті
Півзахисник Динамо Назар Волошин розповів, як Олександр Шовковський розбирав ігрові моменти за участі топових гравців європейських чемпіонатів.
"Чи показує Шовковський нарізки матчів Ман Сіті, Ліверпуля чи Реала? Нам так не показує. Індивідуально показує, з кого брати приклад. Мені, наприклад, показував, як діє Гріліш. Від ширини там…
"Було дуже важко": вінгер Динамо поскаржився на Луческу, пригадавши період роботи з румуном
Чи було це чимось новим, що тренер прийшов з конкретним прикладом? Так, звісно. Дуже приємно, що він робить такий акцент та допомагає мені", – поділився Волошин в інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, в поточному сезоні Волошин провів за Динамо 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асисти. Його контракт з "біло-синіми" чинний до літа 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.
"Пенальті – це математика": легенда Дніпра – про невідомого Лобановського, фінт Базилевича і великого таланта з Одеси