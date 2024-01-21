"Шовковский со всеми старается говорить, подсказать, объяснить, что правильно делать, а что нет. Мне нравится с ним работать. С ним легче работать, потому что я понимаю его.

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При Луческу, видимо, не было такой коммуникации. Меня забрали из аренды, кто-то пришел новый, кто-то ушел, и команда все равно новая. Нужно было коммуницировать. Да, у Шовковского лучше коммуникация с футболистами", – поделился Волошин в интервью Sportarena.

Напомним, после ухода Мирчи Луческу рулевым Динамо стал Александр Шовковский. Киевляне с того момента одержали 4 подряд победы, в том числе и над лидером первенства – Кривбассом.

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