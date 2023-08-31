Півзахисник Динамо Самба Діалло отримав виклик до збірної Сенегалу на матч кваліфікації Кубка африканських націй, повідомляє Equipe du Sénégal.

Сабо – про можливий конфлікт Ярмоленка і Луческу: "Має втрутитися Суркіс"

"Леви Теранги" 9 вересня зіграють проти Руанди. Цікаво, що на цей матч було вирішено відправити молодіжну команду, поки основа залишиться на батьківщині для підготовки до гри з Алжиром.

Ще одним легіонером Динамо, який вирушить у розташування своєї збірної, став Решат Рамадані, інформує офіційний сайт киян. 20-річний хавбек має шанс дебютувати за молодіжку Північної Македонії у матчах відбору на Євро-2025 зі Швецією (8 вересня) та Нідерландами (12 вересня) – раніше він грав лише в товариських поєдинках.

Бешикташ – Динамо: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій