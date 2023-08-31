Полузащитник Динамо Самба Диалло получил вызов в сборную Сенегала на матч квалификации Кубка африканских наций, сообщает Equipe du Sénégal.

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"Львы Теранги" 9 сентября сыграют против Руанды. Интересно, что на этот матч было решено отправить молодежную команду, пока основа останется на родине для подготовки к игре с Алжиром.

Еще одним легионером Динамо, который отправится в расположение своей сборной, стал Решат Рамадани, информирует официальный сайт киевлян. 20-летний хавбек имеет шанс дебютировать за молодежку Северной Македонии в матчах отбора на Евро-2025 со Швецией (8 сентября) и Нидерландами (12 сентября) – ранее он играл только в товарищеских поединках.

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