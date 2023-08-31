Бешикташ був і залишається фаворитом протистояння з Динамо, однак після першого матчу розклад виглядає не таким однозначним. Кияни зуміли здивувати не тільки турків, а й українців – перше за все своєю фізичною готовністю. До останніх хвилин кожного з таймів "біло-сині" йшли в атаку великими силами, відправляючи вперед по 6-7 футболістів без втрати надійності структури.

Команда постійно чинила тиск і витримувала свій же темп, вразивши Даніеля Амарті. Недавній центрбек Лестера заявив Тимчику, що з такою біганиною динамівці можуть спокійно виступати в АПЛ. Тут взнаки далися як загальний план виводу футболістів на пік форми, так і відсутність гри в чемпіонаті – і після першої зустрічі з Бешикташем кияни теж відпочивали протягом тижня. Щоправда, турки теж перенесли свої матчі.

Найважливіше, що Динамо довело готовність створювати пристойну кількість моментів без Ярмоленка, якого у найближчі 3-4 тижні ми на полі не побачимо. З функціоналом Андрія непогано впорався і Караваєв, але головною чеснотою була різноманітність атак.

Ліворуч вінгери й фулбеки відкривались під діагоналі, праворуч Караваєв заходив у центр, а Буяльський відкривався між лініями та за спинами захисників у штрафному. Крім того, команда вміло розтягувала оборону Бешикташа й відкривала зони перед карним майданчиком. Зрештою, Динамо сподобалось у роботі на перехідних фазах, де особливо круто виглядав Шапаренко.

Якщо ж підсумувати, то можна відзначити хорошу структурованість атак "біло-синіх" – в грі була думка. Команда знала, як діяти на полі й користувалась вразливостями Бешикташа. При цьому напрацювання киян безпосередньо вилились у голи й моменти. Вони не прилетіли випадково.

Бешикташ, своєю чергою, не запропонував чогось неймовірного. Хоча результати змушували очікувати найгіршого – "орли" не програли жодного матчу в 2023 році, та і загалом у 33-х поєдинках під керівництвом Шенола Гюнеша команда зазнала всього двох поразок. Нарізки голів стамбульців теж виглядали грізно, не кажучи вже про їхній склад.

Власне, турків у ньому зовсім небагато. Мірча Луческу навіть втрапив у скандал, назвавши Бешикташ "збірною Африки" й продовживши тролити тамтешній футбол – мовляв, у Суперлізі занадто мало вітчизняних гравців. Хай там як, але Бешикташ має хорошу лавку запасних, завдяки якій і вдалося вирішити долю першої зустрічі.

Шенол Гюнеш має простір для маневру при виборі складу. Він може бути гнучкішим – зокрема, з Динамо ще не зіграв Ребіч. Щоправда, "орли" отримали дві важкі пробоїни в обороні. Масуака можуть замінити Мераш та Зайнутдінов (саме він забив переможний гол), а от розмін Амарті на Уйсала виглядає нерівноцінним.

Та і тактичні здібності Шенола Гюнеша викликають певні запитання. Бешикташ нічого неймовірного не продемонстрував – пригадуються лишень єдиноборства та контратаки з подачами / прострілами. Гра Динамо виглядала значно складнішою. Одразу ж згадалося, що Гюнеш зазнав катастрофічного фіаско на Євро-2020, а рівень турецького клубного футболу падає (хоча конкретно в цьому сезоні буде багато команд у єврокубках).

Втім, для матчів проти Динамо суперникам не треба щось вигадувати. Достатньо просто лупити м'яч уперед – все інше зроблять захисники киян. Верхова боротьба та низові дуелі в штрафному програвалися, Попов привіз пенальті, Сирота виводив турків віч-на-віч, і навіть досвідчений Сидорчук обрізався. Без усього цього Бешикташ мав би півтора моменти.

Саме тому в Динамо ніхто не вірить. Кияни зі своєю обороною зараз є солодкою булочкою навіть для Чорноморця. Та що Чорноморець – де-факто першолігова Оболонь забила динамівцям стільки ж голів, скільки і Бешикташ зі своїм 120-мільйонним складом. І ця історія тягнеться ще з початку 2023 року...

Але все одно у турецьких фанів є причини тривожитись. Динамо начисто переграло Бешикташ у першому матчі, а всі надії "орлів" у другому пов'язані виключно з привозами киян. Такий собі розклад. Якщо помилок не станеться, то... Ох, ну кого ми обманюємо? Помилки будуть. На жаль. І багато.

Але вони будуть і у Бешикташа з його невиразною тактикою та традиційними для турків проблемами в ігровій дисципліні. І вони теж мають проблеми в обороні, тож Динамо залишається на плаву.

Кадрова ситуація

Травмовані: Амарті, Масуаку, Киличсой – Ярмоленко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Бешикташ – Динамо

Бешикташ: Гюнок – Розьє, Коллі, Уйсал, Зайнутдінов – Учан, Хаджіахметовіч – Булут, Жедсон, Рашіца – Абубакар

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 3:3

Так, ніхто у здоровому глузді не зробить такий прогноз, але конкретно сьогодні подібнтй рахунок цілком можливий. Динамо виглядає значно цікавіше в тактичному плані. Команда регулярно створює велику кількість моментів і демонструє хорошу реалізацію – у чемпіонаті "біло-сині" мають найвищий показник очікуваних голів, хоча вони зіграли на два матчі менше за інших.

З іншого боку, оборона киян виглядає неконкуретоспроможною навіть на рівні УПЛ. Забити у ворота підопічних Мірчі Луческу один м'яч – легко. Забити два – легко. Забити три – дещо складніше, але захисники допоможуть.

Рахунок у прогнозі має символічний характер. Моментів і голів має бути вдосталь. Визначити сильнішого важко, але Бешикташ завдяки помилкам киян і довшій лавці запасних залишається фаворитом на прохід у груповий етап.