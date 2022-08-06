Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд залишається в Неймегені, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

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25-річний футболіст виступатиме за представника Ередивізі на правах оренди до кінця сезону. Динамо не отримає за трансфер ні копійки – у клубі підтвердили, що скористалися правилом ФІФА щодо легіонерів у чемпіонаті України, яке дозволяє призупинити контракт гравця на 1 рік.

Нагадаємо, минулий сезон Дуелунд також провів в оренді у Неймегені. За цей час у 25 матчах він забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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