Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд остается в Неймегене, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

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25-летний футболист будет выступать за представителя Эредивизи на правах аренды до конца сезона. Динамо не получит за трансфер ни копейки – в клубе подтвердили, что воспользовались правилом ФИФА в отношении легионеров в чемпионате Украины, которое позволяет приостановить контракт игрока на 1 год.

Напомним, прошлый сезон Дуэлунд также провел в аренде в Неймегене. За это время в 25 матчах он забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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