Супряга був прооперований у Мюнхені, повідомляє офіційний сайт Динамо. Форварду прооперували тазостегновий суглоб, хірургічне втручання пройшло успішно.

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Вже відомий термін відновлення Супряги – Владислав пропустить до чотирьох місяців, тобто може не зіграти у цьому році.

Нагадаємо, другу частину сезону 2021/22 українець відіграв у Сампдорії, але вийшов на поле на один неповний тайм. Італійський клуб повернув чемпіона світу U-20 до Києва, не скориставшись опцією викупу гравця.

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