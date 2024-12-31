Після фінального свистка бразилець не поспішав радіти перемозі. Навпаки – Сілва був незадоволений і навіть не думав приховувати свої емоції. Він навіть демонстративно відштовхував камеру, яка була спрямована на нього.

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Головного тренера Челсі така поведінка взагалі не здивувала. "Тьягу такий. Він завжди скиглить і ніколи не буває щасливим – але це і добре! Йому 39, а він все ще грає. Чому він був незадоволений? Думаю, через те, що ми вимкнулися наприкінці гри. Справді, ми іноді добре діємо перед фінальним свистком, але іноді трапляються невеликі нюанси", – цитує Почеттіно Фабриціо Романо.

Нагадаємо, Тьягу Сілва проводить у складі Челсі четвертий сезон. За цей час він виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА, але жодним національним трофеєм в Англії бразилець досі не розжився.

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