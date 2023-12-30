Бенефіс Палмера у відеоогляді матчу Лутон – Челсі – 2:3
17:45 - Читать на русском
Челсі обіграв Лутон в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
80’ Рос Барклі
87’ Елайджа Адебайо
Коул Палмер 12’
Ноні Мадуеке 37’
Коул Палмер 70’
12’ Коул Палмер
37’ Ноні Мадуеке
70’ Коул Палмер
80’ Рос Барклі
87’ Елайджа Адебайо
У попередньому турі Коул Палмер відсидів свою дискваліфікацію, а сьогодні зробив результат. В активі 21-річного англійця дубль та асист. Він вчетверте за сезон забив та віддав гольову передачу в матчі АПЛ – більше в лізі таких гравців немає.
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На турнірне становище ця перемога Челсі глобально не вплинула – лондонці залишилися на десятому місці турнірної таблиці. Лутон залишається у зоні вильоту, але, щоб видратися з неї, вистачить навіть однієї перемоги.
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