У попередньому турі Коул Палмер відсидів свою дискваліфікацію, а сьогодні зробив результат. В активі 21-річного англійця дубль та асист. Він вчетверте за сезон забив та віддав гольову передачу в матчі АПЛ – більше в лізі таких гравців немає.

Челсі пережив пекло проти Лутона в матчі АПЛ – Палмер зробив 3 голи, але супернику дали шанс на божевільний камбек

На турнірне становище ця перемога Челсі глобально не вплинула – лондонці залишилися на десятому місці турнірної таблиці. Лутон залишається у зоні вильоту, але, щоб видратися з неї, вистачить навіть однієї перемоги.