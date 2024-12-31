После финального свистка бразилец не спешил радоваться победе. Напротив – Силва был недоволен и даже не думал скрывать свои эмоции. Он даже демонстративно отталкивал камеру, направленную на него.

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Главного тренера Челси такое поведение вообще не удивило. "Тиагу такой. Он всегда ноет и никогда не бывает счастливым – но это и хорошо! Ему 39, а он все еще играет. Почему он был недоволен? Думаю, из-за того, что мы выключились в конце игры. Действительно, мы иногда хорошо действуем перед финальным свистком, но иногда случаются небольшие нюансы", – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

Напомним, Тиагу Силва проводит в составе Челси четвертый сезон. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, но ни одним национальным трофеем в Англии бразилец еще не разжился.

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