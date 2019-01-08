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"Він завжди хоче бути в центрі уваги", – брат Погба розповів, чому футболіст конфліктував з Моурінью

13:13 414 Читать на русском
"Він завжди хоче бути в центрі уваги", – брат Погба розповів, чому футболіст конфліктував з Моурінью
Жозе Моурінью та Поль Погба / соцмережі

Нападник Тура Матіас Погба розповів про конфлікт свого брата Поля з колишнім головним тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Проблема полягала в Моурінью. У роздягальні, за її межами, скрізь. Я знаю свого брата. Коли говориш йому, що потрібно робити – кудись йти, грати, відпочивати, він це зробить. Судячи з того, що ми бачили в Моурінью, він завжди хоче бути в центрі уваги.

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Поль про такі речі навіть не думає. Якщо ти з повагою ставишся до нього, він буде поважати тебе. Якщо віриш в нього, він буде старатися заради тебе в великих матчах", – цитує Матіаса Goal.com.

У грудні Поль Погба, якого уболівальники манкуніанців назвали найкращим за підсумками місяця, зіграв у п'яти матчах Манчестер Юнайтед в АПЛ, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. При цьому всі результативні дії французький хавбек зробив у трьох останніх матчах, які стали для команди першими під керівництвом Уле Гуннара Сульшера.

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Жозе Моурінью Жозе Моурінью Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Матіас Погба Матіас Погба
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