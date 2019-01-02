Погба – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у грудні

Фанати Манчестер Юнайтед визначили найкращого гравця за підсумками грудня.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба був визнаний найкращим футболістом команди в грудні за підсумками голосування уболівальників, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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У голосуванні французький футболіст випередив півзахисника Джессі Лінгарда і нападника Маркуса Решфорда.

У грудні Погба зіграв у п'яти матчах Манчестер Юнайтед в АПЛ, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. При цьому всі результативні дії французький хавбек зробив у трьох останніх матчах, які стали для команди першими під керівництвом Уле Гуннара Сульшера.

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