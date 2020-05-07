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"Він завжди був бридким", – Вукоєвіч перерахував найнеприємніших суперників з Шахтаря

7 травня 20:13 3715 Читать на русском
"Він завжди був бридким", – Вукоєвіч перерахував найнеприємніших суперників з Шахтаря
Домагой Віда та Оґнєн Вукоєвіч / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек Динамо Оґнєн Вукоєвіч не найкращими словами пригадав гравців Шахтаря, дісталось навіть його другу.

"Срна завжди був бридким. Кучер теж був бридким. А також Хюбшман, Лєвандовскі. Бразильці теж були бридкими: і Фернандінью, і Луїс Адріано.

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Ми зі Срною не родичі, але хороші друзі. Ми все життя разом грали за збірну Хорватії, все життя знаємо один одного, але завжди воювали на футбольному полі. Срна і сам говорив, що я – найнеприємніший гравець Динамо. Але після матчів тиснули руки і йшли на вечерю", – розповів Вукоєвіч для Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, хорват захищав кольори Динамо у 2008-2015 роках.

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