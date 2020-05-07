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"Он всегда был противным", – Вукоевич перечислил самых неприятных соперников из Шахтера

20:13 101 Читати українською
"Он всегда был противным", – Вукоевич перечислил самых неприятных соперников из Шахтера
Домагой Вида и Огнен Вукоевич / Фото из открытых источников

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич не лучшими словами вспомнил игроков Шахтера, досталось даже его другу.

"Срна всегда был противным. Кучер тоже был неприятным. А также Хюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были неприятные: и Фернандиньо, и Луис Адриано.

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Мы с Срной не родственники, но хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я – самый неприятный игрок Динамо. Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", – рассказал Вукоевич для Youtube-канала Динамо.

Напомним, хорват защищал цвета Динамо в 2008-2015 годах.

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