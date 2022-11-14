"Я знаю, що в Максимова непогані відносини з Григорієм Суркісом, який багато що вирішує в клубі. Щодо його характеру... Мені все-таки здається, що історія з Максимовим взагалі дуже типова: ми всі щось думаємо про людину, хтось про нього щось чув, хтось подивився на його обличчя в якійсь ситуації, а потім виявляється, що ця людина зовсім інша. Взагалі часто потрібно думати про те, що люди у більшості не такі, якими здаються на перший погляд.

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Не хочу сказати, що Максимов – "лапочка", що він з гравцями, як тато. Мені здається, що він своєю багаторічною працею і результатами заслуговує на якусь команду з нормальними можливостями і підбором гравців, але не Динамо. Тобто йому зараз треба попрацювати в якійсь команді рівня Ліги Європи, в якій все стабільно всередині. Тому що Максимов звик працювати з вузькою обоймою гравців, там 13-14 футболістів, він сам про це каже.

Нам важко говорити, що Максимов якийсь просунутий тренер у тактичному плані. Навіть всі ці тренування за Томасом Шаафом... Так, це буде різноманіття після Луческу. Але давайте чесно скажемо: якщо навіть Луческу зі своїм нереальним досвідом і нереальною мудрістю не може з цими гравцями щось зробити, то мені здається трохи безглуздо зараз брати з повітря хорошого потенційно тренера і непогану людину, вважаючи, що вона прийде, "махне чарівною паличкою" і все зміниться", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, останньою командою Максимова була Ворскла, з якою він працював з осені 2019-го по серпень 2022 року.

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