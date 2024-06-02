У повторному поєдинку Лівий берег розійшовся миром з Оболонню (1:1) і втратив шанс підвищитись у класі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Суханов вже на 2-й хвилині міг виводити Оболонь вперед, але з вигідної позиції пробив по горобцях. Дедух у відповідь стріляв з небезпечного штрафного, але повторив фортель свого візаві. Наприкінці тайму Сідней Сілва головою намагався замкнути навіс від партнера та пробив впритирку зі стійкою воріт "пивоварів". Мединський своєю чергою невдало замкнув простріл від Дубка.

Оболонь залишилась в УПЛ – "пивовари" вдесятьох втримали нічию з Лівим берегом у матчі-відповіді плей-офф

По перерві Осман ногою влучив у голову суперника, заробив другий "гірчичник" і залишив Оболонь у меншості. Лівий берег одразу ж скористався ситуацією і вийшов вперед – Сідней головою замкнув сферу у сітку. За 10 хвилин Оболонь відігралась – Краснопір скористався відскоком і зрівняв. В середині тайму Суханов мав подвоювати перевагу "броварів", але Механів потягнув з-під поперечини. Зрештою, все завершилось нічиєю, яка залишила Оболонь в УПЛ.