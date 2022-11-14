"Я знаю, что у Максимова неплохие отношения с Григорием Суркисом, который много что решает в клубе. Что касается его характера... Мне все-таки кажется, что история с Максимовым вообще очень типична: мы все что-то думаем о человеке, кто-то о нем что-то слышал, кто-то посмотрел на его лицо в какой-то ситуации, а потом оказывается, что этот человек совсем другой.

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Не хочу сказать, что Максимов – "лапочка", что он с игроками, как папа. Мне кажется, что он своим многолетним трудом и результатами заслуживает на команду с нормальными возможностями и подбором игроков, но не Динамо. То есть ему сейчас нужно поработать в какой команде уровня Лиги Европы, в которой все стабильно внутри. Потому что Максимов привык работать с узкой обоймой игроков, там 13-14 футболистов, он сам об этом рассказывал.

Нам трудно говорить, что Максимов какой-то продвинутый тренер в тактическом плане. Даже все эти тренировки по Томасу Шаафу... Да, это будет разнообразие после Луческу. Но давайте честно скажем: если даже Луческу со своим нереальным опытом и нереальной мудростью не может с этими игроками что-то сделать, то мне кажется немного глупо сейчас брать с воздуха хорошего потенциально тренера и неплохого человека, считая, что он придет, "махнет волшебной палочкой" и все изменится", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, последней командой Максимова была Ворскла, с которой он работал с осени 2019-го по август 2022 года.

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