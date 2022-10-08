"Коли ви проводите такі ігри та виступи у Лізі чемпіонів, люди помічають вас. Я бачив, як він грає за Україну, і він виглядав досить вражаюче. Мені подобається його безпосередність. Мене іноді дратує, коли із м'ячем завжди опиняються вінгери.

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Якщо ви бачите вільний простір позаду захисту і ви бачите поле перед собою, тоді просто йдіть та біжіть на людей. Мені завжди подобається, що він грає один проти одного. Він гарний гравець. Він був пов'язаний із багатьма командами, тож давайте подивимося, де він опиниться", – цитує Анрі HITC.

Нагадаємо, Мудрик у поточному сезоні провів 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

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