"Можливо, через війну в Україні Шахтар втратив частину своєї ідентичності, але я можу сказати, що Мудрик – кращий за всіх бразильців, які у нас були. Це не перебільшення.

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Я все життя у футболі, і можу сказати, що Мудрик – найкращий гравець у Європі на своїй позиції після Мбаппе, Неймара та Вінісіуса. Він неймовірний. У нього є все, і він демонструє це в кожній грі. Він веде м'яч лівою, правою, чудово грає один в один. Взагалі, Мудрик – хороший хлопець, якому лише 21. Його не хвилюють пропозиції, які надходять, він просто хоче отримати задоволення від гри у футбол.

Якби у Михайла Мудрика був бразильський паспорт, він коштував би 100 мільйонів. Якщо хтось його хоче, то йому доведеться заплатити великі гроші. Шахтар неодноразово підтверджував, що знає ринок, і вміє продавати гравців. Ось приклади: Чигринський, Мхітарян, Алекс Тейшейра, Фред, Фернандінью, Дуглас Коста", – цитує Срну Marca.

Нагадаємо, вже сьогодні Мудрик отримає шанс знову заявити про себе у Лізі чемпіонів. Поєдинок Реал – Шахтар стартує о 22:00. В активі 21-річного Мудрика у поточному сезоні 6 зігрних матчів, 2 голи і 6 асистів (в УПЛ – 4 поєдинки, 4 гольові передачі).

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