"Когда вы проводите такие игры и выступления в Лиге чемпионов, люди замечают вас. Я видел, как он играет за Украину, и он выглядел довольно впечатляюще. Мне нравится его непосредственность. Меня иногда раздражает, когда с мячом всегда оказываются вингеры.

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Если вы видите свободное пространство позади защиты и видите поле перед собой, тогда просто идите и бегите на людей. Мне всегда нравится, что он играет друг против друга. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, так что давайте посмотрим, где он окажется", – цитирует Анри HITC.

Напомним, Мудрик в текущем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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