"Роман у мене займався із семи до дев’яти років. Уже в тому віці було помітно, що з хлопця виросте справжній футболіст. Мама часто мене запитувала: "Вікторе Григоровичу, він буде грати?" Я завжди відповідав ствердно і додавав: "Згадаєте мої слова". Романова мама сильно переживала за сина.

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Хлопчик також жив футболом. Коли команда програвала, то Ромчик плакав. Мене вражав його сильний спортивний характер. Крім того, він жодного тренування не пропускав. Покажеш вправу чи даси якесь завдання – Зозуля усе виконує. Після тренувань залишався… Справжній фанат!

Роман був наполегливим і він традиційно грав у атаці, хоча я дозволяв йому виконувати функції вільного художника. Інколи хлопець опинявся у будь-якій частині футбольного поля. Роман мав вроджену швидкість. Ви можете працювати над технікою, фізичними якостями, витривалістю. А швидкість – це природний дар. І цим даром Зозуля володів. Також він був кмітливим, добре бачив поле. А згодом набивав м’яч найбільше у класі", – сказав Віктор Гороза у коментарі Zbirna 24.

Нагадаємо, Роман Зозуля є вихованцем Динамо, за яке провів 51 матч. Пізніше пограв у Дніпрі та Бетісі, а з 2017 виступає за Альбасете. У поточному сезоні українець взяв участь у 12 поєдинках, відзначився голом та асистом.

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