"Роман у меня занимался с семи до девяти лет. Уже в том возрасте было заметно, что из парня вырастет настоящий футболист. Мама часто меня спрашивала: "Виктор Григорьевич, он будет играть?" Я всегда отвечал утвердительно и добавлял: "Вспомните мои слова". Мама Романа сильно переживала за сына.

Зозуля получил нового тренера в Альбасете

Мальчик также жил футболом. Когда команда проигрывала, то Рома плакал. Меня поражал его сильный спортивный характер. Кроме того, он ни одной тренировки не пропускал. Покажешь упражнение или дашь какую-то задачу – Зозуля все выполняет. После тренировок оставался... Настоящий фанат!

Роман был настойчивым и он традиционно играл в атаке, хотя я позволял ему выполнять функции свободного художника. Иногда парень оказывался в любой части футбольного поля. Роман имел врожденную скорость. Вы можете работать над техникой, физическими качествами, выносливостью. А скорость – это естественный дар. И этим даром Зозуля обладал. Также он был сообразительным, хорошо видел поле. А потом набивал мяч больше всех в классе", – сказал Гороза в комментарии Zbirna 24.

Напомним, Роман Зозуля является воспитанником Динамо, за которое провел 51 матч. Позже поиграл в Днепре и Бетисе, а с 2017 выступает за Альбасете. В текущем сезоне украинец принял участие в 12 поединках, отметился голом и ассистом.

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