"Мені Віталіку Вернидубу не треба розповідати, що і як робити. Це людина, яка дійсно буде хорошим тренером. Він хороший мужик-мотиватор.

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Чому слово "мужик"? Тому що Віталька такий. Як і його батя був, звичайно. Це вони такі футболісти. Без таких не буває команд. У кожній команді є людина, яка постоїть за всіх, слово міцне скаже. Це те, що нас об'єднує", – сказав Скрипник у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, 33-річний Вернидуб у поточному сезоні провів за Зорю 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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