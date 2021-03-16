"Завжди є тиск самого на себе. Я самокритичний, хочу ще краще. Так, ми взяли бронзу УПЛ. Але Зоря вже вигравала третю сходинку, хочеться зробити наступний крок – друге місце.

Скрипник пояснив, чому Зорі поки важко боротись за чемпіонство УПЛ

Хоча я вважаю, що якщо виграєш Кубок – це титул, який дається тобі на все життя. Колись Зоря виграє Кубок, цього не можна заперечувати. Хочеться увійти в історію. Тиск ми створюємо самі собі. Ми не дурники, яким все по барабану. Ні, ми боремося самі з собою, суперником, хочемо нових викликів. Без тиску теж не можна", – сказав Скрипник у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, після 18-ти турів Зоря розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки і маючи гру у запасі.

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