"Мне Виталику Вернидубу не надо рассказывать, что и как делать. Это человек, который действительно будет хорошим тренером. Он хороший мужик-мотиватор.

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Почему слово "мужик"? Потому что Виталька такой. Как и его батя был, конечно. Это они такие футболисты. Без таких не бывает команд. В каждой команде есть человек, который постоит за всех, слово крепкое скажет. Это то, что нас объединяет", – сказал Скрипник в программе "Бомбардир".

Напомним, 33-летний Вернидуб в текущем сезоне провел за Зарю 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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