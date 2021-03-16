"Он такой же, как и его батя": Скрипник признался, кто из игроков Зари может стать хорошим тренером
Главный тренер луганчан Виктор Скрипник поразмыслил на счет человеческих качеств защитника "мужиков" Виталия Вернидуба.
"Мне Виталику Вернидубу не надо рассказывать, что и как делать. Это человек, который действительно будет хорошим тренером. Он хороший мужик-мотиватор.
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Почему слово "мужик"? Потому что Виталька такой. Как и его батя был, конечно. Это они такие футболисты. Без таких не бывает команд. В каждой команде есть человек, который постоит за всех, слово крепкое скажет. Это то, что нас объединяет", – сказал Скрипник в программе "Бомбардир".
Напомним, 33-летний Вернидуб в текущем сезоне провел за Зарю 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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