"Алекс – величезна індивідуальність, легко справляється з тиском. Якісний лівий оборонець, завжди сконцентрований, не помиляється, такий надійний.

Зінченко пояснив фіаско Манчестер Сіті в Кубку ліги

Він має альтернативну позицію, але в нас завжди багато проблем із лівими оборонцями, за винятком першого сезону з Коларовим і Кліші. Після цього добре адаптувався Фабіан, потім Алекс. Якщо він нам знадобиться у середині поля, то й там виглядатиме добре.

Він дуже добре тямить у футболі, велика особистість, ми неймовірно раді його прогресу. Кайл і Жоау яскраво себе проявили, але сезон довгий, він нам знадобиться", – цитує тренера Manchester Evening News.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 4 матчі в усіх турнірах.

Зінченко з натяком від Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів