"Алекс – огромная индивидуальность, легко справляется с давлением. Качественный левый защитник, всегда сконцентрированный, не ошибается, столь надежный.

Зинченко объяснил фиаско Манчестер Сити в Кубке лиги

У него есть альтернативная позиция, но у нас всегда много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона с Коларовым и Клиши. После этого хорошо адаптировался Фабиан, затем Алекс. Если он нам понадобится в середине поля, то и там будет выглядеть хорошо.

Он очень хорошо понимает футбол, большая личность, мы невероятно рады его прогрессу. Кайл и Жоау ярко себя проявили, но сезон долгий, он нам понадобится", – цитирует тренера Manchester Evening News.

Отметим, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 4 матча во всех турнирах.

Зінченко з натяком від Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів