"У вихідні (3 лютого) ми пробігли на чотири кілометри більше, ніж Тоттенхем. З кожним маркером є хороший прогрес. Команда в дуже хорошій фізичній формі.

"Миколенко – топ-людина": вінгер Евертона відзначив ключову роль українця у грі "ірисок"

Майбутнє Евертона виглядає дуже яскраво. Ви можете бачити, як дорослішає Джаррад (Брентвейт). Він грає разом з Тарковскі, а за ним стоїть перший номер збірної Англії. Це чудовий маленький трикутник. Мико (Віталій Миколенко) став відкриттям цього року. Джеймс Гарнер був неймовірним, тому що ми використовували його на всіх можливих позиціях. Він просто виконує свою роботу і має свою "нахабну" вдачу, яку я дуже люблю. Він перетворився на дійсно хорошого гравця", – цитує Воуна The Athletic.

Нагадаємо, Віталій Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року. Загалом український захисник зіграв за "ірисок" у 75 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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