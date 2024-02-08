"В выходные (3 февраля) мы пробежали на четыре километра больше, чем Тоттенхэм. С каждым маркером есть хороший прогресс. Команда в очень хорошей физической форме.

"Миколенко – топ-человек": вингер Эвертона отметил ключевую роль украинца в игре "ирисок"

Будущее Эвертона выглядит очень ярко. Вы можете видеть, как взрослеет Джаррад (Брентвейт). Он играет вместе с Тарковски, а за ним стоит первый номер сборной Англии. Это замечательный маленький треугольник. Мико (Виталий Миколенко) стал открытием этого года. Джеймс Гарнер был невероятным, потому что мы использовали его на всех возможных позициях. Он просто выполняет свою работу и имеет свой "наглый" характер, который я очень люблю. Он превратился в действительно хорошего игрока", – цитирует Воуна The Athletic.

Напомним, Виталий Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. В общем украинский защитник сыграл за "ирисок" в 75 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

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