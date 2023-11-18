"Я мало що знаю з приводу можливого переходу до складу Барселони. Луїс справді її відданий фанат, перейти туди – його мрія.

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Але я хочу подякувати Порту та Ліверпулю за те, як вони прийняли його. З Луїсом легко перемагати, він скромний, працьовитий, відданий і дуже дисциплінований футболіст, слава Богу. Немає жодних проблем у тому, щоб Луїс перейшов до Барселони, це елітна команда серед провідних клубів світу", – розповів батько гравця в інтерв'ю Noticiasrcn.

Нагадаємо, що Луїс Діас виступає за Ліверпуль з січня 2022 року. За мерсисайдців форвард зіграв у 61 матчі. В активі колумбійця 15 голів та дев'ять результативних передач.

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