Контракт 27-річного футболіста з Баварією буде чинним іще півтора сезону, тому на горизоні вже з'являються клуби, які спробують схилити Сане до трансферу.

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За інформацією Крістіана Фалька, Ліверпуль та Манчестер Сіті спробують підписати німецького вінгера майбутнім літом. Мерсисайдцям Сане потрібен через ймовірне прощання з Мохамедом Салахом, а "містяни" просто намагаються поглибити склад. Тож фаворитом є Ліверпуль, адже пропонує більш чітку роль у проєкті.

Нагадаємо, що Лерой Сане вже має досвід виступів у чемпіонаті Англії. Він чотири сезони виступав за Манчестер Сіті, звідки й перебрався до Баварії. Хоча в Мюнхені він перебуває менше часу, але вже відіграв більше матчів. У Пепа Гвардіоли Сане не був основним гравцем.

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