"Я мало что знаю по поводу возможного перехода в состав Барселоны. Луис действительно ее преданный фанат, перейти туда – его мечта.

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Но я хочу поблагодарить Порту и Ливерпуль за то, как они приняли его. С Луисом легко побеждать, он скромный, трудолюбивый, преданный и очень дисциплинированный футболист, слава богу. Нет никаких проблем в том, чтобы Луис перешел в Барселону, это элитная команда среди ведущих клубов мира", – рассказал отец игрока в интервью Noticiasrcn.

Напомним, что Луис Диас выступает за Ливерпуль с января 2022 года. За мерсисайдцев форвард сыграл в 61 матче. В активе колумбийца 15 голов и девять результативных передач.

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